Römer in beroep tegen celstraf voor online seksueel misbruik van meisjes

Thijs Römer gaat in beroep tegen de celstraf die de rechter hem oplegde vanwege het online seksueel misbruik van minderjarige meisjes. De acteur heeft altijd ontkend iets strafbaars te hebben gedaan. Römer werd eerder deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. En de maximale werkstraf van 240 uur. Ook het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd in beroep te gaan.

Een van de meisjes die door Römer zijn misbruikt, is een nu 23-jarige vrouw uit Rijsbergen. Zij was 16 jaar oud toen ze voor het eerst in contact kwam met haar idool. Net als een paar andere fans van hem zat ze in WhatsApp-groepen met de acteur. Via die weg zou ze onder meer een dickpic toegestuurd hebben gekregen door Römer. Ook vertelde hij haar hoe ze zichzelf moest bevredigen en vroeg hij haar filmpjes te sturen om 'mee klaar te kunnen komen'.

Uiterst kwalijk

De rechtbank nam het Römer 'uiterst kwalijk' dat hij zijn positie als acteur had misbruikt. De slachtoffers waren fan van hem. De acteur zou de meisjes verleid hebben om naaktfoto's en filmpjes waarin ze seksuele handelingen verrichtten naar hem te sturen. De beelden die in Römers bezit kwamen, zijn door de rechtbank gekwalificeerd als kinderporno.

Volgens de acteur is hier nooit sprake van geweest. Hij gaf toe een naaktfoto te hebben ontvangen, maar liet naar eigen zeggen direct weten dat hij dit niet wilde.

'Misbruik van overwicht op slachtoffers'

De feiten vonden allemaal plaats tussen november 2015 en november 2017. "De verdachte heeft doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht op de slachtoffers die tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren", stelde de rechter in het vonnis. "Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met hem te verliezen."

Het Openbaar Ministerie had oorspronkelijk 240 uur werkstraf en één dag celstraf, plus nog eens 89 dagen voorwaardelijk geëist. De onvoorwaardelijke gevangenisstraf van de rechter viel dus een stuk hoger uit. Volgens de persrechter had dit te maken met 'de weinige verantwoordelijkheid' die Römer zou hebben genomen.

Römer moest zich daarnaast van de rechter laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

'Niet bedoeld om afbreuk te doen aan het leed'

Römer zegt in beroep te gaan tegen zijn straf omdat hij zich te weinig herkent 'in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt'. "Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten", laat de acteur via zijn advocaat weten. "Ik heb destijds in het online contact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat de slachtoffers hieronder hebben geleden en dat spijt me heel erg. Het hoger beroep is niet bedoeld om afbreuk te doen aan dat leed. Ik had me graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter, maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt."

Römers advocaat beklemtoont dat er verder geen mededelingen over het hoger beroep worden gedaan. "Net als in eerste aanleg zal de discussie over deze kwestie plaatsvinden in de zittingszaal."

Het Openbaar Ministerie liet dinsdag weten ook in beroep te gaan. Volgens een woordvoerder is dat, omdat de acteur werd vrijgesproken van het versturen van naaktfoto's.

LEES OOK: Thijs Römer moet een maand de cel in voor online misbruik van drie meisjes