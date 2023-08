Festivalganger (19) die dood in tent werd gevonden had geen drugs gebruikt

De festivalganger die overleed op hardstylefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek had geen drugs gebruikt. Dat meldt de politie na onderzoek. Het gaat om een 19-jarige man uit Duitsland.

De man werd zaterdagochtend in een tent gevonden op het campingterrein van de Beekse Bergen, waar het festival werd gehouden. Na een spoedonderzoek weet de politie te melden dat hij aan een medische oorzaak is overleden. Het onderzoek is daarmee afgerond.

Vermiste man overleden

Maandagmiddag bleek dat ook een tweede festivalganger is overleden. Een 23-jarige man uit Oudehaske (Friesland) werd zondag als vermist opgegeven. Festivalgangers sloegen alarm, omdat ze geen contact meer met hem konden krijgen. Zijn lichaam werd maandag gevonden in een kanaal in Biest-Houtakker, nadat een schipper iets zag drijven en de politie belde. Zijn doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

De organisatie liet dinsdag weten het verschrikkelijk te vinden dat de twee bezoekers zijn overleden. "Voor de familie is het al verschrikkelijk als je het bericht krijgt dat je zoon is vermist", zei de woordvoerder van het festival. "Wij betuigen ons diepste medeleven aan deze familie."

Traumahelikopter op terrein

Zondagnacht is een traumahelikopter op het terrein geland, nadat een andere bezoeker die op de camping stond, niet goed werd. De exacte oorzaak daarvan is niet bekend, maar volgens de politie heeft ook dit een medische oorzaak. De traumahelikopter bleef bijna veertig minuten staan om de man te behandelen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet duidelijk.

Reactie gemeente

Ook de gemeente laat weten dat haar gedachten en medeleven uitgaan naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Een woordvoerder meldt dat medewerkers van de gemeente tijdens het festival continu op het terrein aanwezig waren. Zij moesten toezien op naleving van de voorwaarden die in de verleende vergunning staan op het gebied van openbare orde en veiligheid. Verder zijn er bij dit soort festivals vaste momenten waarop overleg wordt gevoerd, ook als er geen incidenten zijn

De politie heeft burgemeester Evert Weys geïnformeerd over de incidenten en hem hierover steeds op de hoogte gehouden. Over de omstandigheden waaronder de twee bezoekers zijn gevonden, kan de gemeente geen uitspraak doen.

Dode in kanaal is 23-jarige Decibel-bezoeker die vermist werd