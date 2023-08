'Niks is vrij van gevaar, maar festivalganger laat zich niet afschrikken'

Van grote festivals, als Decibel Outdoor in Hilvarenbeek, wordt verwacht dat zij hun veiligheidsplan en voorbereiding op calamiteiten op orde hebben. Toch zijn incidenten niet altijd te voorkomen, zoals afgelopen weekend toen het hardstylefestival in de Beekse Bergen werd geconfronteerd met twee overleden festivalgangers. “Niks is vrij van gevaar."

Syan Schaap werkt voor Event Safety Institute (ESI) in Utrecht. Gemeenten, organisatoren van evenementen, brandweer en politie kunnen een beroep doen op dit onafhankelijke instituut. ESI geeft veiligheidsadvies en verzorgt opleidingen.

"Niet elke organisatie heeft voldoende expertise in huis."

“Organisatoren van kermissen, carnaval in Den Bosch, de Solexrace in Heeswijk-Dinther, maar ook de Formule-1 in Zandvoort kloppen bij ons aan. Niet elke organisatie heeft de expertise in huis om met allerlei regels om te gaan. Pas nog kregen we de vraag hoe te reageren op natuurbranden”, vertelt Schaap. Organisaties moeten in ieder geval een calamiteitenplan hebben, dat vooraf door de gemeente en de hulpdiensten wordt beoordeeld. "Verder”, zo vult Schaap aan, "moeten ze beschikken over een ervaren en geoefende veiligheidsorganisatie, die veerkrachtig kan reageren op incidenten en crises. Vóór een evenement moet wel helder zijn wat partijen van elkaar mogen verwachten en met wie ze moeten schakelen bij een calamiteit." Decibel Outdoor heeft ESI niet om advies gevraagd. Schaap wil hier nadrukkelijk geen waardeoordeel aan verbinden: “Ik ga ervanuit dat de mensen achter dit festival voldoende kennis in huis hebben en verder is bekend dat ze ook andere, grote evenementen organiseren.“

"Achter Decibel Outdoor staat een zeer professionele organisatie."

Atze de Vrieze, popjournalist bij de VPRO, kan dat beamen. “Ik ben er nog nooit geweest, maar weet wel dat er een zeer professionele organisatie achter staat. Het is mij niet bekend wat er mis zou zijn gegaan, maar ik verwacht niet dat bezoekers Decibel Outdoor hierdoor volgend jaar zullen mijden. Zulke incidenten gebeuren vaker, maar dat doet niets af aan de heftigheid van wat er is voorgevallen.” Over bezoekers gesproken, volgens Schaap zou het goed zijn wanneer ook zij een oogje in het zeil houden. "Als je iemand een tijdje mist, meld dat dan bij de organisatie. Zelfredzaamheid is ook geboden wanneer je signalen opvangt van excessief drugsgebruik of seksueel geweld. In de preventieve sfeer is het verder belangrijk dat overheden en opleidingen wijzen op de risico's van grote evenementen. Niks is vrij van gevaar."

"Calamiteiten moeten serieus worden geëvalueerd."