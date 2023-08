Winkeldief steekt medewerkers Albert Heijn met mes: 5 jaar celstraf

De man die eind 2021 twee medewerkers van de Albert Heijn aan het 18 Septemberplein in Eindhoven neerstak, moet vijf jaar de cel in. Dat heeft het hof in Den Bosch woensdag bepaald in het hoger beroep. Eerder legde de rechter hem nog vier jaar gevangenisstraf op. Het is nog altijd lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat hem het liefst negen jaar achter de tralies zag verdwijnen.

Het ging mis toen de destijds 37-jarige man op 11 oktober 2021 drie blikjes Malibu probeerde te stelen uit de supermarkt in Eindhoven. Toen medewerkers hem daarop aanspraken, ontstond er een worsteling. Daar gebruikte de winkeldief een mes. Een medewerker werd in de zij geraakt, de ander raakte gewond aan de arm. De man vluchtte kort daarna op de fiets. Na een tip van een getuige kon de politie hem uiteindelijk arresteren in een parkeergarage. Daarbij werden twee waarschuwingsschoten gelost. Bekijk hieronder hoe de man werd gearresteerd: