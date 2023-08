Laros wordt tiende op 1500 meter met nationaal record, WK-debuut geslaagd

Niels Laros is woensdagavond tiende geworden op de 1500 meter tijdens de WK-atletiek in Boedapest. De 18-jarige atleet uit Oosterhout kwam in 3.31,25 over de finish. Die tijd was een verbetering van zijn nationaal record (3.32,74) dat hij zaterdag op het WK in de boeken schreef.

Laros, net 18 jaar, deed de hele race goed mee. Hij zat voortdurend in de kopgroep. Tot 100 meter voor de finish lag hij op koers voor een medaille. Daarna vloeide de kracht uit zijn lijf en werd hij ingehaald door een aantal opponenten. "Het plan was om mee te strijden. Laten zien wat ik kan. Voor niemand bang zijn. Dat is op zich goed gegaan", blikt Laros terug voor de camera van de NOS.

Met het aanscherpen van zijn eigen nationaal record, kan de Oosterhouter met trots terugkijken op het WK-toernooi. Hij had vooraf geen verwachtingen en wilde in Boedapest vooral leren en extra ervaring opdoen. "Ik had vooraf getekend voor een tiende plaats op het WK. Als je dan in de finale staat, wil je meer maar het is wat het is."

Jongste deelnemer

Laros verbaasde op het mondiale toernooi in de Hongaarse hoofdstad iedereen met zijn volwassen optredens in de series en de halve finales van de 1500 meter. Hij won als jongste deelnemer op de afstand brutaal zijn serie en liep in de halve finales en passant een Nederlands record van 3.32,74.

Het looptalent uit Brabant had dit seizoen aanvankelijk helemaal geen rekening gehouden met deelname aan de WK atletiek. Zijn seizoen was in principe al geslaagd met de titels op de 1500 en 5000 meter bij de EK onder 20 in Jeruzalem. Maar omdat hij vrij onverwacht bij een wedstrijd in Nice de 22 jaar oude nationale recordtijd van Gert-Jan Liefers evenaarde (3.32,89) en onder de limiet voor de WK dook, kreeg zijn seizoen een nieuwe dimensie erbij.

De wereldtitel ging enigszins verrassend naar de Amerikaan Josh Kerr in 3.29,38. Hij versloeg in de eindsprint de Noorse olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen, die met zilver genoegen moest nemen (3.29,65). De bronzen plak was voor de Noor Narve Gilje Nordas in 3.29,68.

