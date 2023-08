Gehandicapte jongen overlijdt na te heet bad, maar verpleger is onvindbaar

Zairo was een jongen van veertien en gehandicapt. Een zorgverlener deed hem thuis in Steenbergen in een te heet bad. Hij verbrandde zijn huid vreselijk en overleed. De zorgverlener is aangeklaagd voor dood door schuld en er komt een proces aan. Alleen zit de rechtbank met een probleem: ze willen de man graag spreken maar hij is onbereikbaar.

Dat bleek donderdag op een tussentijdse rechtszaak over de zaak. De stoel van de verdachte (62) bleef leeg, zijn advocaat was er wel. Advocaat Moritz Schönfeld legde uit dat hij voor het laatst in maart vorig jaar contact met de verdachte heeft gehad. En dan ook nog eens vluchtig.

Spoorloos

De verdachte zorgverlener is geboren in Hulst in Zeeland en woont in Bergen op Zoom. Maar hij geeft niet thuis. Brieven en telefoontjes blijven onbeantwoord, ook de schriftelijke oproep om naar deze tussentijdse zitting te komen keerde ongeopend terug.

“Mij bekruipt het gevoel dat hij niet op de zitting wil verschijnen”, zei de officier van justitie die hem graag in het beklaagdenbankje wil hebben, in de zaal dus. Want het is nogal wat, als je naar de aanklacht kijkt.

Brandwonden

Het ongeluk in het bad gebeurde op 10 maart 2020. Zairo werd thuis in Steenbergen in bad gedaan door de zorgverlener. Zijn pleegmoeder en pleegzus waren weg. Wat er toen precies gebeurde is nog niet besproken op de zitting maar volgens de officier van justitie maakte de zorgverlener daarna grote fouten.

“Hij had de thermostaat te hoog ingesteld, de temperatuur niet gecontroleerd en niet alert gereageerd door meteen het alarmnummer te bellen". Zijn pleegmoeder en pleegzus verleenden eerste hulp en Zairo belandde in het ziekenhuis met ernstig brandwonden. Hij overleed twee dagen later, 14 jaar oud.

Moeder en zus

Er startte een uitgebreid onderzoek, met externe deskundigen. Onder hen ook een traumachirurg van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. In maart 2022 was er een tussentijdse zitting achter gesloten deuren. En donderdag eentje, voor het eerst in het openbaar. In de zaal zaten ook Petra, de pleegmoeder van Zairo en haar dochter. Zairo was bijna 14 jaar bij ze, bijna zijn hele leven, dat een zware start kende en een zwaar einde.

Moeder en zus werden bijgestaan door een advocaat en slachtofferhulp. Ook de biologische moeder is betrokken, maar op afstand.

Advocaat

De advocaat van de verdachte weet ook niet meer hoe het verder moet. Hij twijfelde zelfs even of hij op deze zitting de verdachte wel mocht vertegenwoordigen. “Contact met mijn cliënt is er niet”, verzuchtte Schönfeld.

"Ik kan wel zeggen dat er geen onderzoekswensen zijn, maar ja. Een zinnig antwoord kan ik u niet geven. Als ik hem spreek en hij zegt dit en dat, dan zal ik daar op zijn minst iets mee moeten doen.”

Ophalen

De rechtbank besloot donderdag dat de verdachte moet verschijnen in de rechtszaal. Zowel het OM als de rechtbank wil hem vragen stellen en laten reageren op de aanklacht. "Want het zijn toch wel ernstige beschuldigingen aan zijn adres". Daarom heeft de rechtbank besloten over een paar weken weer bij elkaar te komen. De verdachte moet dan worden opgespoord en opgehaald door de politie en naar de rechtbank gebracht. “We hopen meneer dan hier te hebben", besloot de rechtbankvoorzitter.

Het proces zelf staat gepland begin januari.