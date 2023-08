Jonge IS-aanhanger die terroristische aanslag voorbereidde voorlopig vrij

Een 16-jarige jongen uit Eindhoven die vastzat voor het voorbereiden van terroristische aanslagen in België, is voorlopig vrijgelaten. Hij mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald tijdens de tweede inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

De jongen uit Eindhoven werd begin mei opgepakt, samen met een 20-jarige man uit Arnhem. Ze zouden een aantal aanslagen op nachtclubs en politiebureaus in België hebben voorbereid. Ook hadden ze plannen voor onthoofdingen, wilden ze wapens en explosieven kopen en wilden ze naar Afghanistan om deel te nemen aan jihad. Dat is de gewapende strijd tegen vijanden van de islam. Enkelband en contactverbod

Het duo zat de afgelopen maanden vast. Ze mogen nu de cel uit, maar daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Ze krijgen een enkelband en moeten zich regelmatig melden bij de reclassering. Daarnaast mogen ze mag niet in contact komen met andere betrokkenen in deze zaak en hebben ze een social media-verbod gekregen. De reclassering heeft voor beide verdachten een traject opgesteld om herhaling te voorkomen en te zorgen dat ze verder kunnen met school. De man uit Arnhem toonde in de rechtbank berouw. "Ik ga de mogelijkheid die me wordt geboden met beide handen aangrijpen om te zorgen dat ik op het rechte pad blijf", zei hij tegen de rechter. Omdat de Eindhovenaar minderjarig is, werd zijn zitting achter gesloten deuren gehouden. De aanhouding van de twee maakt deel uit van een grote misdaadzaak in België. In mei werd een groep van zeven mensen aangehouden op verdenking van het beramen van een terroristische aanslag. In oktober staat de man uit Eindhoven opnieuw voor de rechter. Dat is opnieuw een voorbereidende zitting. LEES OOK: Jonge IS-aanhanger wilde mensen onthoofden en wapens kopen