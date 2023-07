Jonge IS-aanhanger wilde mensen onthoofden en wapens kopen

Een jongen van 16 uit Eindhoven die vastzit voor het voorbereiden van terroristische aanslagen, had ook plannen voor onthoofdingen en hij wilde wapens kopen. De IS-sympathisant wilde deelnemen aan de jihad, de gewapende strijd tegen vijanden van de islam.

Dit is donderdag duidelijk geworden tijdens de eerste pro-formazitting in Rotterdam tegen de Eindhovenaar. De zaak vond achter gesloten deuren plaats, omdat hij minderjarig is. De jongen werd begin mei opgepakt en hij zal tot zeker 24 augustus in de cel blijven, zo bepaalde de rechter. Dan is de volgende zitting.

Voor zijn aanhouding, bij hem thuis, werd gebruik gemaakt van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Deze divisie van de Landelijke Politie wordt ingeschakeld bij het inrekenen van zware jongens of bij de dreiging van een terroristische aanslag.

Maanden overleg

De jongen uit Eindhoven zou sinds vorig jaar december met andere verdachten hebben gesproken over de dodelijke terreurdaden die hij in gedachten had. Dit gebeurde onder meer via social media.

Er werd gesproken over brandstichting en het plegen van aanslagen. Ook ging het over de wapens, explosieven en vuurwerk die hiervoor nodig waren. De Eindhovenaar en de andere mannen die hiervoor al maanden vastzitten, zouden het gemunt hebben op nachtclubs en politiebureaus in onder meer België. Het is niet duidelijk waarom ze juist die doelwitten hadden uitgekozen.

De advocaat van de Eindhovenaar wil niet reageren op de rechtszaak.

