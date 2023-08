23-jarige man opgepakt voor schietpartij door tip na Bureau Brabant

Een 23-jarige man uit Oosterhout is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een schietpartij in een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Oisterwijk. Op de avond van 28 april werd een 31-jarige man uit Oss gevonden die was neergeschoten. De politie toonde in juni in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden van een man op het station in Tilburg die de trein naar Oisterwijk pakte. Een tip leidde tot de aanhouding.

Na de schietpartij werden het slachtoffer en twee voortvluchtige verdachten aangehouden. De politie haalde de twee mannen uit een auto op de A50. Later werd er ook nog een vierde verdachte aangehouden. Eén verdachte zit nog vast, twee werden er geschorst en mochten het onderzoek thuis verder afwachten. De vierde verdachte is inmiddels volledig vrij maar blijft verdacht voor de politie. Dagen na de schietpartij werden er meerdere vuurwapens en munitie gevonden in het gebouw. Er werd nog gezocht naar een vijfde man. Deze is donderdag aangehouden na een tip naar aanleiding van het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant. De 23-jarige man uit Oosterhout zit in de cel en wordt vanaf vrijdag verhoord, vertelde een woordvoerder van de politie.