Dode in Wilhelminakanaal is man (50), nog steeds onderzoek naar misdrijf

De dode die woensdagavond is gevonden in het Wilhelminakanaal in Best is een 50-jarige man uit Eindhoven. Dat heeft de politie donderdag aan het begin van de avond laten weten. Eerder werd al bekend dat de politie rekening houdt met een misdrijf.

Hoe de man om het leven is gekomen en hoe hij in het kanaal terecht is gekomen, wordt nog onderzocht. De melding over de dode kwam woensdagavond kort voor acht uur binnen bij de meldkamer. De melding over een persoon in het water kwam kort voor acht uur in de avond. De politie en brandweer gingen zoeken en troffen inderdaad een stoffelijk overschot aan in het water. Dat is met een bootje aan de kant gebracht. De technische recherche zocht daarna de hele avond in het kanaal naar sporen. Verder onderzoek

De politie roept mensen op om tips en/of camerabeelden met ze te delen. "Elk aanknopingspunt kan helpen", laten ze op hun website weten. "Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000."