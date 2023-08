Gevaarlijke exotische vis duikt op in Brabant en hij is niet de enige

Opeens dook hij op vlakbij de Biesbosch in Brabant: de naakthalsgrondel. Een visje dat oorspronkelijk alleen voorkomt in de de Zwarte en Kaspische Zee in het zuidoosten van Europa, maar een flinke reis aflegde en nu in ons land is gespot. En het exotische dier is niet ongevaarlijk, want het vormt een bedreiging voor andere inheemse vissen. Er zijn meer 'invasieve bedreigers' die zijn opgerukt naar onze provincie. Een overzicht.

Japanse duizendknoop

Deze exotische woekerplant steekt van juli tot en met september de kop op en groeit snel en hard. Zijn sterke wortelstokken en stengels veroorzaken schade aan bouwwerken. Stoepen, funderingen en zelfs asfalt zijn niet veilig, om over de bermen en waterkanten nog maar te zwijgen. Het uitroeien van de plant is bijna niet te doen. Volgens boswachter Frans Kapteijns verdringt de Japanse duizendknoop andere plantensoorten, en dat zorgt voor eentonige natuur zonder afwisseling.

De Japanse duizendknoop

Amerikaanse rivierkreeft

"Ze wandelen zo heel Brabant door, met de scharen voorop." Dat maakt deze agressieve kreeftensoort zo vervelend, aldus de boswachter. "Dan lopen ze van plas naar plas en maken ze ook daar weer alles dood", zegt hij. De kreeften werden hier voor het eerst gezien 1985. Ze hebben nauwelijks natuurlijke vijanden en kunnen zich daarom razendsnel vermenigvuldigen.

Rode Amerikaanse rivierkreeft.

Reuzenberenklauw

Ook de reuzenberenklauw, een enorme plant die vijf meter hoog kan worden, is een enorme woekeraar. Hij bedreigt niet alleen andere plantensoorten, maar is ook gevaarlijk voor mensen. Het sap kan leiden tot ernstige brandwonden. Zelfs met lichte aanraking kun je brandblaren krijgen. "Je kunt zelfs blind worden als je het sap van deze plant in je ogen krijgt", waarschuwt Frans. De berenklauw groeit vooral langs de waterkant, wegen en spoorwegen. Zonnebaars

De zonnebaars zaait dood en verderf. "Ze eten alle eitjes en larven van insecten, vissen en amfibieën op", aldus Frans. Ook deze soort heeft hier bijna geen natuurlijke vijanden. Voortplanten is dus een peulenschil. "Alleen de snoek lust ze wel, maar die zwemt niet overal."

Een zonnebaars (foto: Ingrid Beeris).