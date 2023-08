Martijn schrikt van brand naast zijn winkel: 'Alle trouwpakken zijn gered'

Martijn Jansen beleefde angstige momenten tijdens de uitslaande brand die donderdagavond uitbrak in een leegstaand winkelgebouw aan de Steenstraat in Boxmeer. De eigenaar van Jansen & Jansen Herenmode moest machteloos toezien of het vuur niet zou overslaan naar zijn zaak. "Ik heb nog nooit zo'n buikpijn gehad."

"Rond vijf voor acht gisteravond zat ik thuis een kopje koffie te drinken met mijn vrouw toen ik ineens werd gebeld door de overbuurman", vertelt Martijn vrijdagochtend. "Die zei dat ik snel moest komen kijken, want bij het winkelpand vlak naast dat van mij kwam rook uit het dak. Ik ben vervolgens heel snel hiernaartoe gefietst en zag dat dat klopte. Ik ben vervolgens mijn winkel binnengegaan en heb met omstanders kordaat alle bestellingen die al klaarlagen uit de winkel gehaald en veiliggesteld. Daar was ik heel blij mee."

"Met lede ogen moest ik toezien wat er zou gaan gebeuren."

Daarnaast focuste hij op de trouwpakken. "Eruit, eruit, eruit, was het eerste wat ik dacht. De rekken die we hadden klaarstaan heb ik snel gepakt en uit de winkel gerold. Die heb ik heel snel bij de buren tegenover kunnen parkeren. Daar staan ze nu nog. We zijn nu klanten aan het bellen en informeren. Alle spullen zijn keurig eruit gehaald. Daar is niks mee aan de hand, die zijn niet beschadigd. Dat was een heel grote geruststelling. De klant staat tenslotte altijd voorop." Daarmee was hij precies op tijd, want een halfuur mocht hij vanwege veiligheidsredenen zijn zaak niet meer in. "Toen heb ik vanaf een afstandje hier in de buurt moeten toekijken. Met lede ogen toezien wat er zou gaan gebeuren. Met een heel vervelend, angstig gevoel van binnen." Hij was namelijk bang dat het vuur ook zijn zaak zou treffen. "Ik zag die vlammenzee en ik kreeg van iedereen filmpjes waarop je de achterkant van het getroffen gebouw zag dat instortte. Maar er is kordaat gehandeld door de brandweer en de instanties."

"Een ontzettend naar gevoel, unheimisch."