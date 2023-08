Agent Jeffrey zomaar met bierglas geslagen: 'Straf mag zwaarder, vind ik'

Vanuit het niets kreeg agent Jeffrey twee weken geleden een klap met een glas op een terras in Tilburg. Hij moest met een flink gat in zijn hoofd naar het ziekenhuis. Als agent is hij in zijn tienjarige loopbaan wel vaker geconfronteerd met geweld, maar zo’n berekenende aanval zonder enige aanleiding was nieuw voor hem. De dader kreeg donderdag een werkstraf van 240 uur. “Die straf had van mij persoonlijk wel wat zwaarder mogen zijn."

De 32-jarige Jeffrey werd op zaterdag 12 augustus rond sluitingstijd als hondengeleider bij een vechtpartij geroepen in een café aan de Paleisring in Tilburg. Aangekomen bij het terras vertelde een bezoeker dat hij ruzie had gekregen met een agressieve man in het café. De Mechelse herder van Jeffrey zat nog in de auto, toen die man naar buiten kwam. “Ik probeerde hem weg te houden bij zijn opponent. Maar toen ineens sloeg hij me keihard op de zijkant van mijn hoofd. Het voelde veel te hard voor een gewone vuistslag."

Met een paar collega’s wist hij de man tegen de grond te werken. "Toen zag ik pas dat hij een bierglas in zijn hand had. Met dat vaasje had hij mij geraakt.” Meteen voelde Jeffrey ook dat zijn gezicht nat werd en zag hij dat het bloed over zijn schouder gutste.

Hij moest naar het ziekenhuis. Er zat een flink gat in zijn hoofd dat gehecht moest worden. Jeffrey laat zien dat er hele jaap boven zijn linkeroor zit. “Dat zal een blijvend litteken worden. Gelukkig zit het onder mijn haar. Ik heb sowieso geluk gehad. Voor hetzelfde geld had hij me op mijn slaap geraakt of was het glas kapotgegaan."