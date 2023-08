Gehuld in poncho volgen Brabantse fans in de duinen 'hun' Max Verstappen

De Brabantse Formule 1-fans zitten er klaar voor. In Zandvoort gehuld in poncho's want voor het eerst regent het in Zandvoort tijdens de kwalificatie op zaterdag. Ook op zondag tijdens de race wordt hemelwater verwacht. Die regen is volgens super Max Verstappen-fan Bas van Bodegraven uit Tilburg meteen het grootste verschil met de eerdere twee wedstrijden in de duinen. "Daar is Max erg goed in, maar er is ook een groter risico op ongelukken."

Brabant is weer goed vertegenwoordigd op de tribunes naast het circuit van Zandvoort. Op sociale media worden foto's gedeeld van gezelligheid met drankjes maar ook regenponcho's.

Wencke Toemen uit Rosmalen zit er helemaal klaar voor (foto: Wencke Toemen)

"Natuurlijk is alles vrolijker als er een zonnetje schijnt", vertelt liefhebber Bas Bodegraven. "Maar de tickets zijn zo duur dat ook met regen de tribunes gevuld blijven. Zo'n poncho is vele malen goedkoper dan het goedkoopste kaartje van pak 'm beet 350 euro." Supporters mogen geen paraplu meenemen binnen de hekken van het circuit. Dat is tegen de huisregels. Bas volgde Max al toen hij in een kart reed. "Zo'n 10 jaar geleden richtte ik fanclub 'Go Max' op. Bas is vrijwel bij elk circuit in Europa te vinden waar Max rijdt. Hij maakt daar livestreams van eigenlijk alles wat je niet op televisie ziet. "Een week geleden had ik op mijn livestream de binnenkomst van vrachtwagens met daarin de racewagens. Ik film de feestjes die er zijn, de mensen die binnenstromen en alles wat nog meer voorbijkomt."

