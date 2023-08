Ouder echtpaar raakt twee auto's kwijt na mogelijke brandstichting

De politie vermoedt dat de vier auto's die dit weekend in Geldrop in vlammen opgingen in brand zijn gestoken. Om dit zeker te weten worden sporen en beelden onderzocht uit de omgeving van de Wethouder Peetershof waar de vuurzee was. Eén van de huishoudens in de buurt is erg getroffen want zij verloren twee auto's door het vuur.

Hanneke (74) en Jos (79) de Zeeuw verloren hun Ford Focus en Renault Twingo bij de brand. "We hebben met niemand ruzie", reageert Hanneke enigszins luchtig. "Als het is aangestoken zal het wel door iemand zijn gebeurd die met zichzelf in de knoop zit."

"Hanneke pakt de auto nog wel eens als haar reuma opspeelt en ze veel pijn heeft."

Haar man Jos baalt iets steviger. "Hanneke pakt de auto nog wel eens als haar reuma opspeelt. Ze heeft dan zoveel pijn dat ze ook korte afstanden met de auto doet." Aan de andere kant heeft Jos wel vertrouwen dat het goedkomt. "We zijn verzekerd dus we zijn niet in paniek." In totaal werden vier auto's in brand gestoken. Eentje raakte licht beschadigd en de andere kon ook naar de schroothoop. "Een van die buurmannen kreeg het nieuws over zijn auto op vakantie te horen", weet Hanneke "maar zijn wagen raakte gelukkig niet zwaar beschadigd. De andere buurman had minder geluk maar was ook wel weer opgelucht. Zijn kleine auto ging in vlammen op, maar hij heeft ook nog een Porsche en daar is niks mee gebeurd."

"Als er een brandstichter rondloopt hoop ik dat hij snel hulp krijgt van zorginstanties."