Hockeymannen winnen EK na bizarre slotfase: 'Ticket voor Parijs is binnen'

In een wedstrijd tussen donder en bliksem hebben de Nederlandse hockeymannen de EK-finale tegen Engeland met 2-1 gewonnen. Brabant is, met middenvelder Tijmen Reyenga uit Den Bosch, verdediger Joep de Mol uit Berkel-Enschot en de Teteringse verdediger Floris Wortelboer, goed vertegenwoordigd onder de kampioenen. Bondscoach Jeroen Delmée en zijn assistent Eric Verboom komen beiden uit Boxtel.

Het was een zenuwslopende wedstrijd zondagmiddag in Mönchengladbach, die halverwege onderbroken werd door onweer en hagelbuien. De Nederlanders stonden het grootste deel van de wedstrijd voor met 2-0, dankzij De Vilder en Telgenkamp, na een fraaie pass van Reyenga.

Afgekeurd

Volgens Verboom was de finale ook meteen de beste wedstrijd van het EK. "We leken met minder zenuwen te spelen dan tijdens de halve finale", blikt hij terug. "We hadden veel mooie kansen, ook op de 3-0."

Hoewel de wedstrijd na de tweede goal beslist leek, werd het toch een zenuwslopend laatste kwartier. Met een afgekeurd doelpunt en meerdere strafballen voor de Engelsen, moest Nederland alles op alles zetten om op voorsprong te blijven.

Met kaarten strooien

"Dat het op het laatst alsnog zo escaleert, mag eigenlijk niet gebeuren", zegt assistent-coach Eric Verboom na de wedstrijd, die de tegengoal een verdedigingsfout noemt. "Maar ik begrijp ook niet waarom de scheidsrechters van het een op het andere moment met kaarten gingen strooien; daar was het helemaal de wedstrijd niet voor. Met tien man spelen is in het hockey funest."

Dat maakte de slotfase volgens Verboom extra 'bizar'. Engeland scoorde toen zelfs de 2-2, maar de videoscheidsrechter besloot deze, na lang wikken en wegen, af te keuren en Engeland een strafbal te geven. Nederlandse doelman Maurits Visser stopte deze, maar kwam te vroeg van de lijn. Ook de tweede poging hield hij tegen.

Naar Parijs

Met deze zege verzekeren de Nederlandse hockeymannen zich van een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. "Het voorkomt dat we via kwalificatiewedstrijden moeten proberen op de Spelen te komen. Tuurlijk hadden we ook dat scenario van te voren uitgedacht. Maar dat dit nu niet nodig is, geeft rust voor de spelers."

Verboom noemt het ticket naar Parijs het hoofddoel van het EK. "Dat we dit nu behaald hebben voelt goed, super goed. Daar gaan we nu een lekker biertje op drinken", lacht hij.

Eric Verboom was acht jaar lang trainer bij HC 's-Hertogenbosch, maar verruilde de club vorig jaar voor een rol als assistent bij de Nederlandse ploeg. Voor Nederland is het de vierde Europese titel in de laatste vijf edities en de zevende in totaal.

