Marianne Vos geopereerd aan een slagader in haar bekken

Het wielerjaar zit erop voor Marianne Vos. De 36-jarige renster uit Babyloniënbroek is vorige week geopereerd aan een slagader in haar bekken. Ze kampte al lang met pijn en kwam kracht tekort in haar linkerbeen. Vos hoopt klachtenvrij terug te kunnen keren in het wielerpeloton, want ze wil nog niet denken aan een eind van haar lange, succesvolle carrière.

Vos moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Inmiddels is ze thuis om te beginnen aan een zorgvuldig herstel- en revalidatieprogramma. Dat gaat tien weken duren.

Vos, die uitkomt voor Team Jumbo-Visma: “Uiteraard betekent dit het einde van mijn seizoen 2023. Dit seizoen werden de symptomen erger en het was niet gemakkelijk dat ik er niet overheen kon komen. Mijn grootste hoop voor nu is om zonder klachten terug te kunnen keren in het peloton. Ik zou graag op het hoogste niveau willen blijven rijden en zal er mijn uiterste best voor doen om helemaal terug te komen.”

De ingreep was in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Op haar Instagrampagina bedankt ze vooral het personeel van het ziekenhuis, maar ook alle andere mensen die haar altijd zijn blijven steunen. In februari werd ze ook al behandeld aan een vernauwing van de bekkenslagader.

Afknelling van de bekkenslagader komt vaker voor bij profwielrenners. Door de gebogen positie op de fiets in combinatie met de vele omwentelingen van de benen kan de bekkenslagader een knik maken. Als die knik er eenmaal is, zal de slagader bij iedere zware inspanning op hetzelfde punt knikken. Dit resulteert in problemen in de bloedtoevoer.

