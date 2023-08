Aziatische hoornaars uit boom gehaald: 'Grootste nest van dit jaar'

Er zijn leukere bezigheden te bedenken dan het ruimen van nesten met vervelende Aziatische hoornaars. Voor Rob Voesten is het echter dagelijkse kost. Momenteel heeft hij zijn handen er vol aan. Zoals maandagavond toen hij samen met Jo Kraaijvanger, voorzitter van de Bladelse bijenhouders, in een hoogwerker klom om een nest weg te halen.

Met beschermende pakken en een stofzuiger ging het duo het nest Aziatische hoornaars te lijf. "Het was een belevenis", kijkt Kraaijenvanger terug. "Het lijkt het grootste nest dit jaar", vult Voesten aan. De professionele vanger kan het weten. Hij verwijderde dit jaar al meer dan vijftig nesten met Aziatische hoornaars. Vooral in Brabant. Het zijn geen kleine koloniën die onschadelijk worden gemaakt. Elk nest kan wel zo'n 1500 hoornaars onderdak bieden. Vorig jaar werden in heel Nederland 140 officiële waarnemingen van nesten met de Aziatische hoornaar gemeld. Dat aantal is halverwege 2023 al overschreden. Het insect heeft een sterke voorkeur voor honingbijen als voedsel. Daarom staat de Aziatische hoornaar op een Europese lijst van schadelijke exoten. Maar de bestrijding is geen kinderspel. Dat blijkt in Bladel. "We hebben er een maand over gedaan om het nest te traceren. Bovenin de hoogwerker heeft Rob met een stofzuiger tien minuten lang hoornaars opgezogen. Als de hoornaars zich bedreigd voelen, gaan ze op je gelaat aanvallen. Een hoornaar kan steken, maar ook gif spuiten. Je moet dat niet in je ogen krijgen", vertelt Kraaijenvanger.

"Ik probeerde het gif uit te tuffen, maar het was niet mijn pak."

Ondanks het beschermende pak kreeg een hoornaar de voorzitter tóch te pakken. "Ik voelde op mijn lip iets van vloeistof en daarna ook in mijn mond. Het smaakte naar niks. Het is gelukkig niet dik geworden of gaan jeuken. Ik wilde het nog uittuffen, maar dat ging niet met dat gaas voor mijn gezicht." Volgens Voesten moeten mensen zelf geen nest gaan ruimen. "Dat moet je écht aan professionals overlaten."

"De hoornaar kunnen we missen als kiespijn."

Nadat de eerste storm hoornaars bovenin de hoogwerker was gaan liggen, konden Kraaijenvanger en Voesten in hun bakkie dichterbij. "Rob heeft bij de ingang van het nest nog wat hoornaars opgezogen. Met een takkenschaar is het nest uit de boom geknipt en in een doos gestopt. De gevangen hoornaars worden vergiftigd of komen in een vriezer aan hun einde. We kunnen de Aziatische hoornaar missen als kiespijn", vindt de voorzitter van de imkersvereniging. Voesten maakt lange dagen vanwege de grote afstanden die hij moet afleggen. Om nesten te ruimen gaat het soms van Eindhoven naar Bergen op Zoom. “Het opruimen van een nest zelf kan soms uren duren. Ik ben er full time van juni tot eind oktober mee bezig."

"Laat je een nest hangen, dan heb je er volgend jaar vijf nesten bij."

Het is volgens Voesten zaak om het complete nest leeg te halen. Het gaat vooral om de koninginnen, want zij zorgen voor het nageslacht. "Laat je een nest hangen dan kun je ervanuit gaan dat het jaar daarop er vijf keer zoveel nesten zijn", zegt Voesten.

Met een hoogwerker en stofzuiger wordt het nest hoornaars te lijf gegaan.

Een Aziatische hoornaar (foto: EIS kenniscentrum insecten).