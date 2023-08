Mark Gillis over gewelddadige overval: 'Hopelijk worden ze goed gestraft'

Een spannende, maar vooral zware dag was het voor Mark Gillis. Dat zegt hij als hij dinsdag de rechtbank in Den Bosch uit loopt. Drie mannen die ervan worden verdacht dat ze hem met veel geweld hebben overvallen, stonden daar terecht. Gillis heeft er afgelopen nacht niet goed van geslapen. "Ik ben voor mijn leven getekend, daar worden ze hopelijk goed voor gestraft", zegt hij.

Dinsdag stonden de drie verdachten terecht. Twee van hen, een 41-jarige man uit Den Bosch en een 43-jarige man uit Rosmalen, waren in de rechtbank aanwezig. "Ik had een van die verdachten al eerder gezien bij een pro-formazitting. Toen stond ik echt te trillen, maar inmiddels ben ik er wel aan gewend", zegt Mark daarover. "Er zat vandaag veel politie bij, dus er kon ook niks gebeuren."

Mark, de zoon van vakantieparkondernemer en tv-persoonlijkheid Peter Gillis, werd in november 2021 overvallen bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij werd door overmeester, met pepperspray in zijn gezicht gespoten, getaserd, geschopt en geslagen. De overvallers namen dure spullen en geld mee.

De realityster maakte in de rechtbank gebruik van zijn spreekrecht. "Dat vond ik wel echt spannend", zegt hij achteraf. "Ik was niet echt op mijn gemak. Om een verhaal te vertellen waarbij de emoties best hoog zitten, en dat tegen de mensen die je zoiets hebben aangedaan, dat was niet makkelijk. Maar het is toch gelukt, ik heb me er doorheen geslagen. Daarna viel er een last van mijn schouders af."

In zijn slachtofferverklaring vertelde Mark dat die overval een nachtmerrie voor hem was. Hij omschreef hoe de verdachten hem overmeesterden en naar binnen sleepten. Mark dacht zelfs even dat hij het niet zou overleven. Nu, bijna twee jaar later, heeft hij het er nog steeds zwaar mee. Iedere avond is Mark bang, zo las hij voor. "Ik zit met iets waar ik heel mijn leven last van heb", zegt Mark na de rechtszaak.