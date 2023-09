Opeens heeft Kieran het... hij gaat sleutelen aan treinen

De NS heeft sinds maandag een eigen, technische opleiding in Berkel-Enschot: de derde in het land. Daar kunnen leerlingen naar hartenlust aan treinen sleutelen. Kieran Thijssen (21) uit Helmond valt er met de neus in de boter: “De trein is een groot, uniek ding. Daar wil ik wel aan zitten.”

Kieran is dol op sleutelen. Maar het duurde even voordat hij zijn plek had gevonden. Hij heeft al allerlei hbo-opleidingen geprobeerd. Rechten, natuurkunde, bouwkunde, industrieel ontwerper. Het was het allemaal niet: “Het is allemaal theoretisch. Maar ik wil gewoon echt sleutelen. En techniek en natuurkunde zijn m’n favoriete dingen, dus de trein past daar perfect bij.” Zo zien ze het graag in Berkel-Enschot. Marjolein Pitlo, manager van de opleiding TechniekFabriek: “Dit zijn de mensen die wij zoeken. Mensen die grote treinen interessant vinden en ze elke dag veilig de baan op willen laten gaan, zoals we dat noemen.”

“Ik zit al te knutselen sinds ik jong was.”

Amsterdam en Zwolle hadden al een plek waar de NS scholieren opleidt tot treinmonteur. Maar er was er dringend een nodig in Zuid-Nederland: “Vroeger kwamen scholieren uit Brabant en Limburg wel helemaal naar Zwolle of Amsterdam. Maar op kamers gaan is ingewikkelder én duurder geworden. Dus nam de interesse vanuit het zuiden af.” Zestien leerlingen heeft de opleiding in Berkel-Enschot nu. De opleiding zit bij het componentenbedrijf, waar ze treinonderdelen repareren. De leerlingen kunnen in een grote hal meteen oefenen wat ze net in de boeken hebben geleerd. Precies wat Kieran wil: “Ik zit al te knutselen sinds ik jong was. Lassen, slijptollen gebruiken: ik kan niet lang stilzitten en theorie studeren.” Na de opleiding kent Kieran de trein van binnen en van buiten. “Kan ik hem ook zelf besturen?”, vraagt hij aan zijn leraar. Nee, dat niet. “Maar je weet wel hoe het besturingssysteem werkt."

“Vanaf dag één ben je onze collega.”