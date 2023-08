Fem van Empel boekt eerste overwinning op de weg

Fem van Empel heeft de derde etappe van de Ronde van de Toekomst op haar naam geschreven. De 20-jarige wielrenster uit Den Dungen won na een rit over ruim 97 kilometer tussen het Franse Saint-Didier-sur-Chalaronne en Val d'Épy de sprint van een omvangrijke groep.

De renster veroverde ook de groene puntentrui. "Dit is echt fantastisch", zei ze na haar overwinning. "Het is een heel mooie zege. We staan hier in Frankrijk met een sterke Nederlandse selectie aan de start. Als je het gemaakte plan uiteindelijk in perfectie kan uitvoeren en afmaken, is dat schitterend."

Van Empel was in een uitgedunde groep de sterkste in de sprint. Ze liet de Poolse Dominika Wlodarczyk en de Italiaanse Gaia Masetti achter zich. "Na een rustig begin en een vrij lange neutralisatie schroefde het peloton het tempo stevig, op naarmate we dichter bij de Côte du Thoissia kwamen. We zaten met drie rensters van de Nederlandse selectie in de uitgedunde kopgroep met favorieten. Dat hebben we vervolgens goed weten uit te spelen."

Dit is voor Fem van Empel de eerste zege op de weg. "Mijn eerste overwinning op de weg, het voelt echt zo speciaal. Hier gaan we vanavond met het team van genieten" zegt ze. Donderdag start ze weer in de bollentrui. De Ronde van de Toekomst kent nog twee bergetappes. "Ik ben benieuwd hoe ver we kunnen komen met het team."

