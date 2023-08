Connexxion geeft problemen leerlingenvervoer toe: 'Maar het gaat al beter'

Vervoersbedrijf Connexxion geeft toe dat er een potje is gemaakt van het leerlingenvervoer in de regio Breda. Sinds maandag moesten veel kinderen in het speciaal onderwijs uren wachten op de taxibusjes die ze naar school zouden brengen. “In onze planning en bezetting is er de afgelopen dagen helaas te veel mis gegaan”, laat een woordvoerder van Connexxion weten.

Bij tientallen kinderen ging het de afgelopen dagen mis. Inmiddels hebben veel ouders ons laten weten dat dat niet alleen het geval was in Breda, maar ook in andere plaatsen, waaronder Etten-Leur, Oosterhout en Helmond. Veel taxibusjes kwamen ’s ochtends veel te laat en na schooltijd werden sommige kinderen helemaal niet opgehaald. Volgens Connexxion heeft dat te maken met opstartproblemen door het nieuwe schooljaar. “Chauffeurs krijgen nieuwe routes en nieuwe leerlingen die ze moeten ophalen. Daarbij gaat er wel eens iets fout”, vertelt woordvoerder Jonne van Eck. “Zo ook in Breda en Etten-Leur, waar er in onze planning en bezetting de afgelopen dagen helaas te veel mis is gegaan.”

“Het ophalen van de leerlingen is vanochtend wel volgens planning verlopen."