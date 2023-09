Zelfgebouwde modelauto op waterstof doet mee aan WK in Las Vegas

We kennen al de zonneauto van de Technische Universiteit van Eindhoven. Meerdere keren wonnen studenten daar de wereldbeker mee. Maar zij zijn niet de enigen in Brabant die hoge ogen gooien bij studentenwedstrijden. De mbo-studenten van Summa Automotive in Helmond mogen met hun waterstofauto meedoen aan het WK in Las Vegas.

Nee, het is geen grote personenauto, maar een kleine modelauto. Toch zit het wagentje boordevol slimme techniek. Zo slim dat de studenten het liefste er zo veel mogelijk van geheim willen houden. “Nee, we willen niet te veel weggeven aan de concurrentie”, zegt Marijn van Dongen, een van de zes studenten van het team. “Het is net Formule 1. Iedereen probeert bij elkaar af te kijken. Er zit veel tijd en onderzoek in. Dus dat willen we zo lang mogelijk geheim houden.” Marijn legt uit hoe de wagen werkt: “Vanuit een klein tankje komt er waterstof in een waterstofcel. Daarin wordt met een chemische reactie elektriciteit opgewekt. En zo wordt de auto elektrisch aangedreven.” De waterstofcel en het tankje zijn voor alle teams in de wereld hetzelfde. De auto eromheen en de elektronica die nodig is om de boel aan te sturen hebben de studenten zelf ontworpen en gebouwd. “Je wil een zo licht mogelijke auto die een goede wegligging heeft”, zegt Marijn.

"We mogen trots zijn op wat we hebben neergezet."

Het doel van de wedstrijd is simpel. Wie in zes uur tijd zoveel mogelijk rondes aflegt en daarbij zo min mogelijk waterstof gebruikt, is de winnaar. In mei werd het team van de het Summa College Nederlands Kampioen. Daarom mogen ze nu naar het WK in Las Vegas. En zo lijkt het een beetje op het kleine broertje van de teams van de technische universiteiten die auto’s op ware grootte bouwen. “Ik zou willen dat we op dat niveau zitten”, zegt Marijn bescheiden. “Maar we mogen trots zijn op wat we neergezet hebben.”

"We gaan voor de finale."

Docent Thomas Strijbosch vindt dat zijn studenten helemaal niet bescheiden moeten zijn. “Het lijkt dan wel speelgoed. Maar er zit zoveel techniek in. Ze maken bijna alles zelf. Deze jongens zouden zo mee kunnen doen in de teams van de technische universiteiten. Er zijn studenten die stage willen gaan lopen bij het Solar Team van de TU Eindhoven.” Het WK voor waterstofauto’s is van 11 tot en met 14 september in Las Vegas. “Ik denk dat we een heel goede kans maken om in de finale te komen”, zegt Marijn.

Studenten werken hard aan de waterstofauto (foto: Jos Verkuijlen).

Zo ziet de auto er uit met de kap er over (foto: Jos Verkuijlen).

Marijn heeft het bodywork ontworpen. Rechts docent Thomas (foto: Jos Verkuijlen)