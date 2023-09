Efteling-show Raveleijn opnieuw stilgelegd, acteur van paard gevallen

Voor de zoveelste keer dit jaar is de stuntshow Raveleijn in de Efteling stilgelegd. Deze keer na een ongeluk met een ruiter. Zondagavond viel een acteur na een stunt van zijn paard en raakte daarbij gewond. Dat gebeurde tijdens de laatste voorstelling van de dag om half acht ’s avonds.

De show is kort daarna stopgezet en het theater ontruimd. “We hebben de bezoekers verzocht het terrein te verlaten”, zegt woordvoerder Steven van Gils. “Medewerkers stelden de mensen gerust. Er waren geen heel heftige dingen te zien, dus het is rustig verlopen.” De acteur is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er wat mis gaat. Er brak al twee keer brand uit in het decor van Raveleijn. Een maand geleden verstoorden dierenactivisten de show. Ook struikelde er al eens een paard en moesten twee acteurs naar het ziekenhuis na mislukte stunts.

“Het is inderdaad ongelukkig”, zegt Van Gils. “Maar met dit soort stunts weet je dat het mis kan gaan. Hoewel dat natuurlijk niet de bedoeling is.”

De acteurs worden opgeleid door een Frans themapark, Puy du Fou. Zij zijn volgens de woordvoerder verantwoordelijk voor de show. “Het zijn professionele stuntmannen en vrouwen, die goed getraind worden. Maar het is het risico van het vak."

Of de Efteling met het bedrijf in gesprek gaat kan de woordvoerder niet zeggen. “Dat is iets tussen onze entertainmentafdeling en Puy du Fou. Maar ze weten echt wel wat ze doen. Het is lastig om ons daarmee te bemoeien."

Beelden van na de valpartij: