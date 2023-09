Menselijke fout is oorzaak van schade aan stuw bij Grave

De beschadiging van een stuw bij Grave afgelopen vrijdag is het gevolg van een menselijke fout tijdens werkzaamheden. Dat meldt Rijkswaterstaat aan Omroep Brabant. Wat er precies is misgegaan wordt onderzocht.

Vrijdagochtend werd er gewerkt aan de zevende juk van de dam, maar werd per ongeluk de achtste juk omhooggetrokken. Een juk is een staander waarlangs de schuiven van de stuw omhoog en omlaag kunnen bewegen. Doordat de verkeerde juk omhoog ging, klapte de juk uit de constructie en werd een keerschot dat werd gebruikt voor herstelwerkzaamheden, in het gat gezogen.

Volgens Rijkswaterstaat is het niet zo dat een of ander onervaren bedrijf werkzaamheden uitvoerde aan de stuw. De werkzaamheden werden vrijdag verricht door het gebruikelijke onderhoudsbedrijf, Combinatie Mourik-SWARCO (CMD). “Samen met die partij zijn we aan het evalueren wat er is misgegaan”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Reparatie gelukt

Schepen kunnen inmiddels weer gebruik maken van de Maas tussen Sambeek en Grave. Het gat werd zaterdag dichtgemaakt. Rijkswaterstaat meldde zaterdagavond dat er geen water meer uit het stuwpand stroomt.

Daarna is de waterstand tussen Sambeek en Grave weer langzaam tot het peil gestegen dat scheepvaartverkeer mogelijk maakt.

Door het gat in de stuw daalde het waterpeil van de Maas snel. De kapotte stuw in Grave trok zaterdag dan ook veel bekijks. Mensen uit de buurt, toeristen en dagjesmensen zagen hoe een enorme hoeveelheid water door de stuw werd geperst

