Meerdere keren geschoten op huis in Eindhoven terwijl gezin thuis is

Een huis aan de Achelstraat in Eindhoven is maandagnacht rond kwart over een beschoten. Op het moment van de beschieting was het gezin dat in het huis in stadsdeel Woensel-Noord woont thuis. Er raakte niemand gewond, zo laat de politie weten.

Er zijn bij de schietpartij meerdere schoten gelost. In het raam aan de voorkant van het huis zitten in elk geval vier kogelgaten. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niks bekend. Dat wordt door de politie onderzocht.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.