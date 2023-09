Jong gezin in shock na beschieting: 'Ze hebben het verkeerde huis'

In het huis aan de Achelstraat in Eindhoven dat maandagnacht werd beschoten, lag op het moment dat de schoten werden gelost een gezin met twee kleine kinderen te slapen. "Ze hebben het verkeerde huis te pakken. We waren met zijn vieren thuis", zegt de bewoner dinsdagochtend tegen onze verslaggever. Op zijn arm heeft hij een kindje van net geen jaar. "We hebben er ook nog een van zeven", vertelt hij.

Verder wil de man eigenlijk niks kwijt over wat er is gebeurd. Het enige wat hij nog zegt, is dat hij en zijn gezin niet gewond zijn geraakt. En dat ze sinds de schietpartij rond kwart over een niet meer hebben geslapen. Het jonge gezin lijkt veel steun te vinden bij buren. Een buurtbewoner zegt ‘plop plop plop’ te hebben gehoord. Ze dacht dat het vuurwerk was. Buurtbewoners noemen het getroffen gezin ‘een normaal gezin'. Bij de schietpartij werden meerdere schoten gelost. In het raam aan de voorkant van het huis zitten in elk geval vier kogelgaten. Deze zijn dinsdagochtend rond negen uur nog zichtbaar. Het raam is niet dichtgetimmerd. De politie doet op dat moment geen onderzoek meer in het huis. LEES OOK: Meerdere keren geschoten op huis in Eindhoven terwijl gezin thuis is

Foto: Omroep Brabant.

Foto: SQ Vision.