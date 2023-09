Buurt niet verbaasd door brand in appartement: 'Het is al de vierde keer'

De brand in een appartement aan de Offenbachlaan in Eindhoven was niet de eerste. Dat vertellen buurtbewoners die dinsdagochtend in alle vroegte opgeschrikt werden door vuur op de begane grond van het complex.

De 58-jarige bewoner van het appartement werd opgepakt door de politie. Hij wordt ervan verdacht dat hij de brand in zijn appartement zelf aangestoken heeft. De brand woedde alleen op de begane grond, maar de rook zorgde ook voor problemen op andere verdiepingen. Drie volwassenen en twee kinderen werden uit het gebouw gehaald.

"Hij zei dat hij even naar de winkel was geweest om shag te halen."

Buurtbewoonster Mieke Langenhuysen hoorde dinsdagochtend de brandweer wel heel dicht bij haar huis. Toen ze naar buiten keek, zag ze de rook uit het appartement komen. Haar 58-jarige buurman zat op de stoep voor het gebouw. "Hij zei dat hij even naar de winkel was geweest om shag te halen, maar dat geloof ik niet." Ze woont al 65 jaar in de buurt. "Bij hem is al vaker brand geweest, maar dan was het klein. Niet het hele appartement", vertelt Langenhuysen. "Ik geloof dat hij nogal veel drinkt. Toen ik hem 's ochtends op de stoep zag zitten dacht ik meteen: verdomme, wat heb je nou weer gedaan?"

"Het is geen vervelende man, maar hij is ook niet echt vriendelijk."

Ook andere buurtbewoners zijn erg geschrokken. Lukas Jurgutis woont op de derde verdieping en was net wakker toen de deurbel onverwacht ging. "Er stond niemand voor de deur, maar ik zag wel een hoop rook. Je kon nog geen meter ver kijken." Hij woont pas een paar maanden in het gebouw, maar voelt zich er niet fijn door zijn 58-jarige onderbuurman. "Het is geen vervelende man, maar hij is ook niet echt vriendelijk", vertelt Jurgutis. "Elke keer als zijn voordeur opengaat, stinkt het. Dat ruik je zelfs op de derde verdieping."

"Hij is verward en doet vaker rare dingen. Het is hard nodig dat hij goede begeleiding krijgt."