Corsowagens door de shredder, maar gelukkig hebben we de foto's nog

520.000 dahlia's, evenzoveel spijkertjes en urenlang monnikenwerk om ze op wagens vast te tikken. Zondag was het overdonderende resultaat te zien tijdens het Bloemencorso in Zundert. Buurtschap Poteind won, voor het eerst in 72 jaar, met de enorme ijsbeer Nanook. Alle twintig wagens eindigden dinsdag genadeloos in de shredder, maar gelukkig hebben we de foto's nog.

