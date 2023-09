Is Yvon een 'engel des doods' of toch onschuldig: proces 'gifmoord' begint

Yvon kwam in het leven van Chris, heeft hem vergiftigd en is er met de erfenis vandoor gegaan. Daar is de familie van Chris van overtuigd, net als politie en justitie. Maar Yvon ontkent. “Dit script krijgen ze in Hollywood niet verzonnen”, zei ze op een van de tussentijdse zittingen. Donderdag begint het proces voor de rechtbank in Breda over deze uitzonderlijke zaak.

Chris Grinwis en zijn vrouw Mia waren bekende en betrokken inwoners van Halsteren. Ze runden de Plus-supermarkt in de Dorpsstraat en woonden er tegenover. In de zomer van 2020 verkochten ze hun winkel en gingen ze met pensioen.

Mia was aan het dementeren. Daarom haalde Chris een ervaren privé-therapeut in huis die haar kon verzorgen en begeleiden. Dat was Yvon K. uit Tilburg.

Relatie

Mia stierf in mei 2020 op 72-jarige leeftijd. Maar Yvon bleef, ze had inmiddels een relatie met Chris. In amper een paar maanden tijd werden ze zo 'close' dat Yvon erfgenaam werd. De Halsternaar betaalde voor de verbouwing van haar huis in Tilburg want hij had veel geld.

Maar het liefdesgeluk duurde kort. Begin december 2020 lag Chris thuis dood op de bank. Hij was 65 jaar oud. Een arts stelde een natuurlijke dood vast.

Verdacht

De familie vond het maar verdacht en klopte aan bij de politie. Twee dagen na zijn dood werd het stoffelijk overschot overgebracht voor onderzoek. Het huis van Chris werd ook onderzocht op sporen.

In het lichaam van Chris vonden forensische experts een dodelijke hoeveelheid van het slaapmiddel pentobarbital. Dat is een middel dat vooral gebruikt wordt bij zelfdoding. Maar niets wees er op dat Chris bewust uit het leven was gestapt.

Een rechercheteam sprak met partner Yvon K. Ze werd niet gearresteerd, maar de recherche wroette wel in haar leven. Zo werd ze afgeluisterd via haar telefoon en in haar auto.

Kerkhof

In de loop van 2021 zette de officier van justitie in Breda een uitzonderlijke stap. Een team groef eind augustus op het kerkhof in Halsteren de stoffelijke resten op van Mia. Om te zien of ook zij zo veel gif in haar lichaam had als Chris. Maar dat was niet zo. Ze stierf een natuurlijke dood.

Na tien maanden onderzoek pakte de politie in oktober 2021 Yvon op in Tilburg. De verdenking: moord. K. zou haar Chris gif hebben toegediend.

De politie vond ruim 227.000 euro cash en verdenkt haar ook van witwassen. Agenten vonden verder een oud flesje pentobarbital op zolder. Maar volgens de advocaat stond dat er al jaren.

De politie ontdekte ook dat ze op Google naar het gif had gezocht en met haar dochter had geappt over het testament van Chris.

Geruchten

Wat het nog verdachter maakte is dat Yvon stervensbegeleider was en actief was bij euthanasievereniging NVVE. Ze noemt zich psychotherapeut, maar staat niet officieel geregistreerd.

Door alle publiciteit dook een opmerkelijk verhaal op, over haar ex John. Die beroofde zichzelf van het leven in 2011. Maar volgens zijn nabestaanden is hij geholpen daarbij of zelfs vermoord. De beschuldiging werd onderzocht maar er was geen bewijs. In dit proces speelt het geen rol.

Verdachte Yvon is nu 64 jaar. Na bijna een jaar voorarrest liet de rechtbank haar vrij. Dat is uitzonderlijk in moordzaken. Yvon ontkent alle beschuldigingen. Haar advocaat ziet geen bewijs en ze spreekt van een tunnelvisie en karaktermoord. Zelf suggereerde Yvon K. al dat ze in een slechte Hollywoodfilm is beland.