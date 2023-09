Oorlogsmonument wordt gerenoveerd omdat er 'foute namen' op staan

De renovatie van het veelbesproken oorlogsmonument op het Stadhuisplein in Eindhoven is gestart. Het monument telt 22 namen van mensen met een 'fout verleden', deze worden verwijderd. De namen van 155 andere mensen worden toegevoegd.

Het monument telt in totaal bijna 1100 namen. De namen die verwijderd worden zijn van zes SS'ers, drie NSB'ers en dertien mannen die in Duitse dienst waren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het monument is donderdag afgezet met hekken, enkele stenen zijn gepolijst om de nieuwe stenen erop te kunnen plakken. De renovatie is nodig omdat in april aan het licht kwam dat een aantal 'foute namen' op het monument staan.

"We zijn destijds niet betrokken geweest bij het opstellen van de lijst met namen, maar bij nader inzien kon je ook niet weten dat er wellicht foute namen tussen zaten. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt er steeds meer informatie openbaar gemaakt. Wie weet was er toen niet zoveel informatie als nu", zegt Peter Kemp, voorzitter van Stichting 18 september tegen Studio040.

Kemp legt uit dat de namen niet van het monument worden gehaald maar dat er nieuwe platen op worden gelegd. De namen die er niet op horen, zijn er tussenuit gehaald. "Zo wordt het monument behouden. De 155 namen die worden toegevoegd, worden op andere platen aangebracht. We zetten er duidelijk op dat ze later zijn toegevoegd", vertelt Kemp.

De 155 namen die worden toegevoegd zijn van Eindhovenaren die tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen en namen van omgebrachte Sinti en Joden die in de stad zijn opgepakt.

In overleg met de gemeente Eindhoven besloot de Stichting 18 september in juli, na maandenlang overleg, dat de namen verwijderd moesten worden. Ze gaan nu elke vijf jaar bekijken of de lijst nog klopt en of er wat gewijzigd moet worden.

Op 18 september, de dag waarop de bevrijding van Eindhoven wordt herdacht, moet de renovatie klaar zijn.