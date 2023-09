'Armoedewethouder' Esmah Lahlah nummer twee op lijst GroenLinks-PvdA

De Tilburgse GroenLinks-wethouder Esmah Lahlah is nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws en de Telegraaf.

Eerder werd al duidelijk dat Frans Timmermans de gezamenlijke lijst aanvoert. De top-5 bestaat volgens RTL Nieuws verder uit de huidige fractievoorzitter van GroenLinks Jesse Klaver, PvdA-Kamerlid Kati Piri en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Armoede

Lahlah is sinds 2018 partijonafhankelijk wethouder in Tilburg. Veel mensen kennen haar als wethouder van Armoedebestrijding. Landelijk kreeg ze veel aandacht toen ze een maand lang vrijwillig in de bijstand ging. In 2021 won ze de titel beste lokale bestuurder.

Lahlah werd toen omschreven als een betrokken, effectieve en empathische wethouder. In haar Tilburgse portefeuille zat onder meer bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie, integrale aanpak asiel en integratie en mondiale bewustwording.

