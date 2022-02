Esmah Lahlah is de beste lokale bestuurder: 'Tilburgse om trots op te zijn'

Wethouder Esmah Lahlah (foto: Gemeente Tilburg/Dolph Cantrijn)

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah is verkozen tot beste lokale bestuurder van 2021. Na de nominatie in januari kreeg ze de meeste stemmen van het publiek. Lahlah had niet verwacht dat ze de titel zou winnen. “De nominatie was al verrassend, maar deze uitverkiezing is echt onbeschrijflijk. Wat een geweldige aanmoediging om vooral door te gaan met de koers die we in Tilburg varen.”

Lahlah is sinds 2018 partijonafhankelijk wethouder in Tilburg. Ze werd door Brabantse bestuurders, politici en griffiers voorgedragen voor de titel. Ze had elf concurrenten tijdens de verkiezing en was de enige Brabantse genomineerde. Lahlah wordt omschreven als een betrokken, effectieve en empathische wethouder. In haar portefeuille zit onder meer bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie, integrale aanpak asiel en integratie en mondiale bewustwording.

“Dit is voor mij een enorme stimulans.”

Veel mensen kennen Esmah Lahlah ook als wethouder van Armoedebestrijding. Op dat gebied heeft de gemeente Tilburg onder haar aanvoering flinke stappen gezet om armoede te voorkomen en snel aan te pakken. Landelijk kreeg de wethouder veel aandacht toen ze een maand lang vrijwillig in de bijstand ging. De menselijke maat en vertrouwen staan bij haar voorOp als het gaat om de aanpak van armoede en schulden. Ze wil Tilburgers oprecht helpen en is niet van de keiharde aanpak. “Deze titel is voor mij een enorme stimulans om samen onverminderd te blijven werken aan een gezonder en gelukkiger gemeente.” Lahlah probeert de inwoners een stem te geven en hun situatie stap voor stap te verbeteren. Ze benadrukt dat ze dat niet alleen doet. "De titel is ook een prachtige blijk van waardering voor het college, de raad, maar vooral de ambtelijke organisatie, zonder wie wij het werk als bestuur niet goed kunnen doen."

"Dik verdiend, een Tilburgse om trots op te zijn!"