112-nieuws: man gewond gevonden • auto belandt in tuin na botsing

10.20

Een medewerker van de politie Oost-Brabant is donderdag ontslagen omdat hij is veroordeeld voor verduistering. De medewerker zou zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering, dat gebeurde in eigen tijd. De medewerker werkte niet op straat, maar op kantoor.

In juni was de medewerker al geschorst. Justitie heeft vervolgens een onderzoek ingesteld waarna de medewerker door de rechter is veroordeeld.

De politie wil niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat. Ook is niet duidelijk wat er verduisterd is.