Bestelbus bomvol met fietsen: vier dieven op heterdaad betrapt

Vier fietsendieven zijn in Schijndel aangehouden met tientallen fietsen in een bestelbusje. Het busje zat nokvol, er kon geen fiets meer bij. Een oplettende voorbijganger zag dat deze bestelbus in een bakwagen werd geladen en belde de politie.

De politie zag ter plekke hoe er gesjouwd werd met kentekenplaten en een voertuig reed snel weg. De bakwagen met bestelbus stond nog op de parkeerplaats. Als eerste controleerden agenten de auto die wegreed. Daarin zat een aantal mensen, zij hadden kapotte fietssloten en fietscomputers bij zich. De bestelbus op de bakwagen werd vervolgens ook gecontroleerd. Deze bus puilde uit met fietsen. De politie heeft de bus fiets voor fiets leeggehaald. Ieder rijwiel dat ze eruit haalde, bleek te zijn gestolen. De mannen zijn aangehouden en de politie hoopt alle fietsen terug te krijgen bij de eigenaren.