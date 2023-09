112-nieuws: man in arm gestoken • vrachtwagen met pech

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

10.28 Auto met kinderen op de kop Op een kruispunt op de Wethouder Lindersstraat in Wilbertoord is maandagochtend een auto met daarin twee jonge kinderen op z'n kop terechtgekomen. Dat gebeurde na een botsing met een andere wagen. Niemand raakte gewond. LEES OOK: Auto met jonge kinderen belandt op z'n kop na botsing

09.57 Man in arm gestoken Aan de Lichtstraat in Eindhoven is een man in zijn arm gestoken met een mes. Dat gebeurde volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant toen hij de dader aansprak op zijn gedrag. Het slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan. De politie is nog op zoek naar de dader.

09.01 Hooi in brand Aan de Gewandeweg in Oss is vanochtend brand uitgebroken in een stapel hooi. Daar kwam vooral rook bij vrij. De hooibalen lagen in een schuur en zijn door de brandweer naar buiten gehaald en geblust. Foto: SQ Vision.

07.00 Vrachtwagen met pech op A2 Een vrachtwagen met pech zorgt voor problemen op de A2 bij Leende. In de richting Maastricht is één rijstrook dicht. Dit zorgt rond zeven uur voor een kwartier vertraging, zo laat de ANWB weten.

06.00 Man aangehouden die nog straf uit moet zitten In het uitgaansgebied van Breda controleerden agenten vannacht een lastige klant van een café. "Toeval bestaat niet", zo schrijft de politie op Instagram. De man moest nog een celstraf van 23 dagen uitzitten. De verdachte werd rond kwart voor twee aangehouden en meegenomen naar het cellencomplex. Foto: Instagram, Politie_Markdal.