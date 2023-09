Bewoners overvallen en bedreigd met wapen tijdens verkoopafspraak

Twee bewoners van een huis aan de Evenestraat in Maarheeze zijn maandag aan het begin van de avond overvallen. Zij hadden iets te koop gezet via een verkoopsite maar die koop liep anders dan gepland. Dat meldt de politie.

Het tweetal werd met een vuurwapen bedreigd. De twee daders, een man en een vrouw, gingen er uiteindelijk met de buit vandoor. Volgens een woordvoerder van de politie is bij de overval niemand gewond geraakt.

Het stel belde na de overval niet meteen de politie maar ging naar familie om daar te vertellen wat er was gebeurd. De politie werd daardoor pas later gebeld. "We hebben daarom geen klopjacht op de daders gehad, want ze waren al langer gevlucht."

De politie is in Maarheeze in gesprek met buurtbewoners en getuigen. Ze is op zoek naar camerabeelden uit de buurt. Dinsdag gaat het buurtonderzoek verder.

Volgens een 112-correspondent ter plaatse zou het om een mobiele telefoon gaan die te koop stond. Volgens Buurtpreventie Cranendonck ging het om een iPhone die via Marktplaats zou zijn verkocht.

De politie kan niet zeggen wat de bewoners te koop hadden staan op de verkoopsite.