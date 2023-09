112-nieuws: man raakt gewond na ruzie • meisje (13) vermist

19.01

Een man is vroeg in de avond gewond geraakt na een ruzie bij een benzinepomp aan de Mascagnistraat in Tilburg. Vier mannen zijn eerst gefouilleerd en vervolgens door de politie meegenomen in een arrestantenbus. In eerste instantie werd de politie gealarmeerd vanwege een steekpartij maar er is ter plekke geen steekwapen gevonden. Wel lag er een koekenpan naast het slachtoffer.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen hoeveel mensen betrokken waren bij de ruzie. Ook is niet bekend wat de aanleiding is geweest.