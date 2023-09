112-nieuws: opgepakte man heeft nog straf openstaan • stroomstoring voorbij

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06.00 Man aangehouden die nog straf uit moet zitten In het uitgaansgebied van Breda controleerden agenten vannacht een lastige klant van een café. "Toeval bestaat niet", zo schrijft de politie op Instagram. De man moest nog een celstraf van 23 dagen uitzitten. De verdachte werd rond kwart voor twee aangehouden en meegenomen naar het cellencomplex. Foto: Instagram, Politie_Markdal.