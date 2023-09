Gifmoordverdachte Yvon K. ontkent: 'Ik heb Chris niet vermoord'

Yvon K. heeft nog eens benadrukt dat ze onschuldig is aan de dood van Chris Grinwis in Halsteren. “Ik heb t niet gedaan. Zelfs geen hulp bij zelfdoding gegeven of informatie daar over. Ik zou Chris nooit kwijt willen.”

Voor advocate Esther Vroegh is het bewijs vsan het Openbaar Ministerie (OM) 'onvoldoende sterk genoeg'. Het bewijs bestaat vooral uit 'aannames en platte roddels'. Dat kwam naar voren op de tweede en laatste procesdag over de Halsterse gifmoord.

Yoghurt

Politie en justitie gaan er van uit dat Yvon K. (64) op 8 december 2020 haar partner Chris Grinwis (65) in zijn woonplaats Halsteren heeft vergiftigd. Maar volgens de advocate van Yvon K. is het volstrekt onduidelijk hoe K. dat dan zou hebben gedaan. Volgens haar is er geen bewijs. "Er stond een bomvolle koelkast, vol met yoghurt. Hoe groot was de kans dat hij uitgerekend het pak yoghurt met gif pakte? Hoe kreeg ze het voor elkaar om een man van 103 kilo tabletten toe te dienen?"

Vroegh zei dat er 'een brief' op de salontafel lag bij Chris, maar dat daar onvoldoende onderzoek naar is gedaan. "Stel dat dit de afscheidsbrief was die haar volledig zou vrijpleiten." Het OM zegt dat deze brief er simpelweg niet is.

Sporen

Yvon K. was de laatste die Chris heeft gezien. K. was consulente bij euthanasievereniging NVVE. Ze verzuchtte zelf dat dat in haar nadeel werkt. "Het is begrijpelijk dat ik de schijn tegen heb.” Maar volgens haar advocaat is haar achtergrond geen bewijs: "Dan had ze dit toch gedaan zonder sporen achter te laten?"

Haar zoekacties op internet naar medicijnen waren net zo verdacht maar ook logisch te verklaren, volgens haar advocate “Het was haar interessegebied, fascinatie”, zei Vroegh. Bij K. op zolder vond de politie een flesje pentobarbital. "Zo onschuldig, dat cliënt niet eens de moeite nam om het weg te gooien."

Heks

De advocate suggereerde dat Grinwis mogelijk toch depressief was en zelf uit het leven stapte. Maar ze vond dat speculeren te ver gaan. "De verdediging waakt ervoor om de mentale gezondheid te duiden."

Vroegh vindt het schandalig hoe K. is afgeschilderd 'als seriemoordenares' en 'heks'. K. zelf sprak van een 'klopjacht' die haar leven heeft verwoest.

De auto die ze van Chris kreeg? “Die past precies in het plaatje. Golddigger, sugardaddy. Maar wie gaat haar sugardaddy nou vermoorden als die haar een auto geeft en met een verbouwing helpt?"

Erfenis

Het motief was volgens politie en justitie de enorme erfenis van Chris Grinwis die net zijn supermarkt had verkocht en Yvon enige erfgenaam maakte. "Het was Grinwis zijn eigen initiatief. Zijn geld. Hij mocht er mee doen wat hij wilde”, zei Vroegh.

Ze haalde een mail aan van Grinwis van een paar dagen voor zijn dood. Grinwis mailde een bekende dat hij nooit heeft stilgestaan bij zijn nalatenschap. Hij heeft zelf geen kinderen. Nu heeft hij een mooi leven met Yvon en zij verdiende dus de erfenis.

In tranen besloot Yvon zelf het proces en ze bleef ontkennen. “Waarom zou ik een type man als Chris loslaten? Ik verlangde altijd naar dit samenzijn.”

De uitspraak staat gepland op 27 september.

LEES OOK: OM: Yvon vergiftigde haar geliefde en moet 19 jaar de cel in