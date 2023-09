'Hands in the air for Mo!' Droom van Amerikaanse Snollebollekesfan komt uit

Het is hem gelukt! De Amerikaanse Mo (24) zag zaterdag tijdens Total Loss Festival op Aquabest zijn droom uitkomen. Hij mocht samen met zijn Nederlandse vrouw Nadeche op het podium komen tijdens het optreden van zijn grote held Snollebollekes. De Amerikaan is misschien wel 's werelds grootste fan van de feestact en schreeuwde het uit. "We made it baby!"

Springen nondeju, dat is precies wat Mo doet op de muziek van Snollebollekes. Zijn enthousiasme is zo aanstekelijk dat de filmpjes van de Amerikaan duizenden views hebben op de verschillende sociale media. Mo is fan, en niet een beetje, maar heel erg sinds hij vorig jaar voor het eerst de muziek van de feestact uit Best hoorde via zijn vrouw Nadeche (23).

"We hadden eigenlijk al andere plannen."

Tijdens Wish Outdoor, begin juli in Beek en Donk zag Mo zijn held voor het eerst live. Dat filmpje ging viral en is ook bij Snollebollekes terecht gekomen. "We hadden eigenlijk al plannen voor afgelopen zaterdag, maar we kregen vip-tickets voor Total Loss. We hebben toen alles verschoven en zijn daarheen gegaan, alleen om het festival te bezoeken", vertelt Mo. Terwijl Mo en zijn vrouw in de VIP-tent stonden met uitzicht op het podium, gebeurde het ondenkbare voor de Amerikaanse superfan. "Tijdens zijn optreden riep hij ineens mijn naam en zwaaide hij. Hij vroeg of ik naar het podium wilde komen."

"Ik had geen idee dat dit zou gebeuren."

"Ik had geen idee dat dit zou gebeuren", vertelt Mo. Op de beelden van zaterdag is duidelijk te zien dat hij het spannend vindt om het podium op te gaan. "I can't breathe", zegt de superfan in zijn eigen vlog. Op het podium maken Snollebollekes, 'Mootje' en Nadeche een foto met op de achtergrond duizenden festivalbezoekers die Mo zijn naam roepen. "Het was heel gezellig", zegt de Amerikaan in het Nederlands. Hij gaat verder in het Engels en moet toegeven dat toen hij op het podium stond hij helemaal niet meer bezig was met dat enorme publiek. "Ik herinner me eigenlijk ook alleen de ontmoeting met hem. Het enige wat ik dacht was finally." Want Mo had al lang de wens om op het podium staan met Snollebollekes.

"Ik was in de wolken."

Hij had even de hoop dat zijn ultieme droom zou uitkomen. "Ik dacht dat ik een liedje met hem zou zingen, maar het werd alleen een foto, al was dat ook echt geweldig", vertelt de Amerikaan nog steeds enthousiast. "Ik heb er echt van genoten en ook van hem als persoon. Ik was in de wolken en ben weer een stap dichterbij een optreden met hem of misschien wel om ooit het voorprogramma te worden."

