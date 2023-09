Deze mannen overvielen een kledingwinkel: 'Hij trok meteen een mes'

De politie zoekt al maanden naar twee overvallers. Op 3 februari sloegen ze op klaarlichte dag toe bij een kledingzaak aan de Ginnekenstraat in hartje Breda. Het tweetal ging er niet met kleding, maar met twee iPhones vandoor die de medewerker van de zaak moest afstaan. "Ik ben heel erg geschrokken en had dit nooit verwacht", vertelt de winkelier in Bureau Brabant.

De twee overvallers sloegen die bewuste vrijdag rond kwart voor twee 's middags toe. Ze liepen allebei naar binnen en terwijl een van de daders bij de deur bleef, liep de ander rond in de winkel.

"Mijn hart maakte tweehonderd slagen per minuut."

Vervolgens kwam deze man naast de winkelmedewerker staan bij de kassa. "Hij tok meteen een mes en bedreigde mij. Mijn hart maakte tweehonderd slagen per minuut en ik wist meteen wat er aan de hand was", vertelt het slachtoffer. De overvaller wilde geld en eiste dat het slachtoffer de lade openmaakte. "Hij pakte de iPhones eruit en toen liepen ze allebei meteen uit de winkel." Er zijn geen camerabeelden uit de overvallen kledingzaak, maar een van de daders is toch gefilmd door een camera in een andere winkel op de Ginnekenstraat. Het gaat om een getinte man van tussen de 30 en 35 jaar oud. De dader droeg een beige muts, gewatteerde groene jas en grijze sportschoenen. Verder had de man een zwart nektasje en een rode tas bij zich.

"When you stand up, I will kill you."

Opvallend is dat deze man gebrekkig Engels sprak, maar dat maakt wel indruk op de winkelmedewerker. "Hij zei bijvoorbeeld: Go down! En: "When you stand I will kill you." Van de tweede dader zijn geen beelden. Hij wordt ook tussen de 30 en 35 geschat, is 1 meter 80 lang en heeft kort geschoren zwart haar. Verder droeg hij een donkerkleurige jas, beige broek en sportschoenen.

"Ik heb er nog steeds veel last van."