Johan heeft tijdens corso verloren hoorapparaat terug: 'Wonder van Zundert'

Hij kan zijn geluk niet op, de 88-jarige Johan van Broekhoven uit Schiedam. Tijdens het bloemencorso vorige week zondag verloor hij zijn hoorapparaat. Hij zat in zak en as want het was een duur ding. Maar onverwacht kwam er goed nieuws vanuit Zundert: het hoorapparaat was gevonden! Maandag ging hij het zelf ophalen.

Een tikkeltje zenuwachtig scheurt Johan de witte enveloppe open die hij zojuist heeft gekregen. Maar als hij ziet wat erin zit verschijnt er een grote lach op zijn gezicht. "Ja, dat is hem! Ik ben helemaal ontroerd, ik beef ervan." Met tranen in zijn ogen legt hij uit: "De kans was zo klein dat mijn hoorapparaat nog teruggevonden zou worden. Er waren wel 50.000 mensen in Zundert. Er kon iemand op getrapt hebben of er kon een corsowagen overheen gereden zijn. Ik wist niet eens waar ik het apparaatje verloren had." Maar Johan wilde het hoorapparaat wel heel graag terug. Want een nieuwe laten maken zou tussen de 500 en 800 euro kosten.

"De batterij is leeg, maar morgen kan ik weer horen."

Johan had geluk. Hij bleek zijn hoorapparaat te hebben verloren bij activiteitencentrum Het Nonnekeshof. Gerrie van Vugt vond het daar op de grond. "Ik vroeg nog of een van de bezoekers een hoorapparaat kwijt was. Maar dat was niet zo. Omdat ik weet hoe duur die dingen zijn heb ik het toch maar bewaard." Johan was ondertussen ten einde raad. Hij zette alles op alles om zijn hoorapparaat op te sporen. Zo benaderde hij onder meer Omroep Brabant. Toen er een artikel bij ons op de site verscheen, ontdekte Gerrie dat Johan de eigenaar was. Maandag kwam hij helemaal vanuit Schiedam naar Zundert om zijn hoorapparaat op te halen. Op de vraag waarom hij het apparaatje niet meteen in zijn oor doet antwoord hij lachend: "De batterij is leeg, Die gaat maar een dag mee. Maar ik ga het thuis meteen opladen, dus morgen kan ik weer goed horen."

"Het bloemencorso was mooi, maar dit is nog veel mooier."

Johan kan het haast niet bevatten, dat zijn hoorapparaat een week na het corso alsnog is opgedoken. "Het bloemencorso was mooi, maar dit is nog veel mooier. Ik ben heel dankbaar, dat is niet te beschrijven. Het is een wonder, het wonder van Zundert."