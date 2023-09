Rini Wagtmans laat zien welke wielerpareltjes in een museum thuishoren

“Kijk nou, dit is mijn allereerste wielershirt. Ik was veertien jaar toen ik het kocht.” Rini Wagtmans (76) is blij verrast wanneer hij snel even een willekeurige doos openmaakt. De wielerheld uit Sint Willebrord is deze week begonnen met het opruimen van alle wielerattributen die hij in de loop van de jaren om zich heen heeft verzameld. Zijn ‘schatkamer’ moet een nieuwe bestemming krijgen in het nationaal wielermuseum.

“Ik schat dat ik zo’n zeven kuub aan beeldmateriaal heb en nog een paar kuub aan truien. Alles gaat tijdelijk naar een loods van een kennis in de buurt. Ik heb hulp van twee wielerverzamelaars die alles helpen verhuizen en inventariseren. Daarna moet worden onderzocht of het geschikt is voor het museum”, zegt Wagtmans.

De oud-renner die tegenwoordig grotendeels in Florida woont, heeft er alle vertrouwen in dat het museum er komt. “Het komt zeker niet in Sint Willebrord en ook niet in de gemeente Rucphen, maar wel op een plek waar wielrennen hoog in het vaandel staat. Dat kan in West-Brabant zijn of in Limburg en meer zeg ik echt niet. Ik ben een man van mijn woord dus daar houd ik mij aan.”

Ondertussen kijken zijn helpers hun ogen uit naar wat de Willebrorder schijnbaar achteloos uit kasten tevoorschijn tovert. Zoals een wielertrui uit de jaren vijftig van Wim van Est. Of een groene trui uit de Tour de France van Wout Wagtmans. Rini: “Dit is wielerhistorie en hoort natuurlijk niet hier in een plastic zak te liggen.”

Hij vervolgt: “Wat zouden, FC Barcelona, Ajax, PSV of Feyenoord zijn als ze hun trofeeën nergens konden uitstallen? Want hoe kun je de jonge generatie beter motiveren dan ze een keer mee te nemen naar zo’n schatkamer? Voor wielrennen bestaat zoiets niet en daarom is het belangrijk dat er museum komt.”