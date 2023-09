Deze zonneauto crosst straks door de Sahara: ‘Eerste ter wereld’

De nieuwste zonneauto kan ook door bergen, bossen en zandvlaktes rijden. De Stella Terra moet straks zelfs een stuk door de Sahara gaan crossen. De wagen van studenten van de Technische Universiteit Eindhoven wordt donderdagmiddag gepresenteerd. "De eerste offroad zonneauto ter wereld", stellen de studenten.

Een topsnelheid van 145 kilometer per uur, een gewicht van slechts 1200 kilo en een bereik van 630 kilometer. Het zijn de indrukwekkende eigenschappen van de auto waar 22 studenten een jaar lang fulltime aan werkten. En ja: hij is ook goedgekeurd om op de openbare weg te mogen rijden.

Groot, lomp en efficiënt

Een zonneauto bouwen die ook van de weg afkan, is nog niet zo eenvoudig. "Lomp, groot en zwaar: dat heb je nodig voor de zware omstandigheden van het offroaden. Hij moet ook licht en efficiënt zijn om ver te kunnen rijden", legt de 22-jarige Thieme Bosman uit. "We hebben alles vanaf nul moeten ontwerpen. Deze auto is het beste compromis."

Stella Terra is in Nederlandse natuurgebieden al uitgebreid getest, maar hier vind je natuurlijk geen woestijnen of bergen. Daarom vertrekt het team begin oktober naar Marokko waar de zonnewagen een kleine duizend kilometer door verschillende landschappen rijdt en eindigt in de Sahara.

Bossen en bergen

"Hoogvlaktes, gebergten, bossen: we gaan daar alles tegenkomen. Dit is de ultieme test. We hebben volop vertrouwen dat hij het gaat halen, vervolgt Bosman, die ook meegaat naar Marokko. "Het wordt een heel mooie ervaring. Dan zien we echt wat hij kan."

"Het kan dus gewoon allemaal met een zonneauto. En dat is wat we willen laten zien", vervolgt Bosman. "We hopen dat mensen denken: dit wil ik ook. Ook hopen we dat bedrijven meer met zonne-energie gaan doen."

Het Solar Team Eindhoven bouwt elke twee jaar een zonneauto. Het team werd in het verleden vier keer op rij wereldkampioen tijdens de beroemde World Solar Challenge in Australië, in de klasse voor gezinsauto’s. In 2021 haalde het team het wereldnieuws door een camper op zonne-energie te bouwen. Ze reisden met hun Stella Vita naar het zuidelijkste puntje van Europa.

