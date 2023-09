112-nieuws: aspergesteekmachine uitgebrand • fietser gewond na botsing

11.45

Een wijkagent in Vught krijgt de afgelopen dagen veel signalen van mensen dat er oplichters actief zijn in het dorp. Inwoners worden benaderd door mensen die zich uitgeven als (wijk)agent. "Ze melden dat er een inbraak is geweest in de buurt en vragen of u goud of sieraden in huis heeft. Babbeltrucs", zo waarschuwt de wijkagent. Ga er niet op in en meld dit soort praktijken bij de politie via 0900-8844, adviseert hij ook.