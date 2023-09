Doorbraak in moordzaak: familie Johan van Boxtel is 'emotioneel en blij'

Zes jaar na de moord op Eindhovenaar Johan van Boxtel is maandag een verdachte aangehouden in die zaak. Volgens Johans jongere broer Noud (35) heeft dat nieuws veel emoties losgemaakt bij de familie. "We zien het als het beginpunt van gerechtigheid, meer dan zes jaar later", zegt hij. "Je hoopt het elke dag, maar het nieuws kwam gisteren toch nog als een verrassing."

De familie van Johan wist volgens Noud wel dat er nieuwe ontwikkelingen waren in de zaak. Nieuwe informatie, die voor de politie aanleiding was om het onderzoek naar de moord op zijn broer nieuw leven in te blazen. Wat die informatie is, weet de familie volgens hem niet. Hij kan dan ook niet zeggen of het hier gaat om een gouden tip die heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte, een man van 35 uit Geldrop.

Zijn vader hoorde maandag als eerste van de politie dat er iemand aangehouden was. En Noud hoorde het nieuws vervolgens van hem. "Mijn ouders waren zo emotioneel", vertelt hij dinsdagochtend. "Maar we krijgen als familie pas echt rust als de daders achter de tralies zitten."

Voor die gouden tip hebben Noud en zijn familie destijds 75.000 euro uitgeloofd. Dat was bovenop de beloning van 20.000 euro die justitie de tipgever in het vooruitzicht had gesteld. Of ze het geld gaan uitkeren, kan Noud dan ook niet zeggen. "Dat moet allemaal later blijken."

Zijn broer werd doodgeschoten op zondag 7 mei 2017, in de vroege ochtend voor zijn huis aan de Memlincstraat in Eindhoven. Sindsdien is er geen dag voorbijgegaan dat hij niet met de zaak is beziggeweest. "Met de strijd voor gerechtigheid", zoals Noud het omschrijft. En ook zijn ouders en zijn oudere broer hebben volgens hem 'niet stilgezeten'.

Nu hopen Noud en zijn familie snel op meer nieuws. Een tweede of zelfs meer aanhoudingen, want op camerabeelden van die avond is te zien dat er in elk geval twee daders betrokken waren bij de moord op Johan.

"We krijgen er mijn broer natuurlijk niet mee terug, maar hopelijk kunnen we het een plekje even, als de daders de hoogste straf hebben gekregen." Iets wat Noud ook hoopt voor de zoon van Johan. Die was zeven toen zijn vader werd doodgeschoten. De jongen reageerde volgens Noud 'heel blij' toen hij hoorde van de doorbraak in het onderzoek en de aanhouding van de verdachte op de moord van zijn vader.