Moord op Johan van Boxtel: na zes jaar is er een verdachte opgepakt

Een 35-jarige man uit Geldrop is maandagmiddag rond drie uur aangehouden. Hij wordt verdacht van de moord op Johan van Boxtel in 2017. Dat meldt de politie. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Hij werd op zondagochtend 7 mei 2017 doodgeschoten op de Memlincstraat. Twee personen hadden hem opgewacht bij zijn huis en schoten hem van dichtbij door nadat hij zijn auto had geparkeerd. Een tijdje geleden heeft de politie nieuwe informatie gekregen in het onderzoek naar de moord op de 32-jarige Eindhovenaar. Tweede verdachte

Het onderzoek naar de moord was al een tijdje niet meer gaande, maar de nieuwe informatie bracht daar verandering in. Een speciaal rechercheteam is samengesteld en uiteindelijk kon maandag de 35-jarige man uit Geldrop worden aangehouden. Camerabeelden van de avond van de moord lieten zien dat er waarschijnlijk twee mensen betrokken waren bij de moord. De politie gaat er vanuit dat de nu aangehouden man één van die twee verdachten is. Ze doet nog altijd onderzoek naar de tweede verdachte en verwacht dat er mogelijk meer mensen worden opgepakt. Ze roept mensen die meer weten over de moord op om zich te melden. Wiethandel

Van Boxtel hield zich bezig met wiethandel. Hij werd ook veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De politie geeft aan dat de aanleiding voor de moord in het criminele milieu wordt gezocht. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de moord op Van Boxtel.

