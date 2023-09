Trein botst op aanhanger, spoor lag bezaaid met dakpannen

Een auto met een aanhanger is donderdagmorgen op het spoor beland in Prinsenbeek. De aanhanger is vervolgens geraakt door een trein. In die Sprinter naar Dordrecht zaten ongeveer vierhonderd reizigers. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het treinverkeer rijdt weer, maar vanmiddag gaat het spoor tijdelijk even dicht.

De reizigers uit de trein zijn met een andere trein opgehaald. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang aan de Spoorstraat. In de aanhanger zaten dakpannen, die lagen verspreid over het spoor. Een spoorwegboom staat door de klap op omvallen.

De spoorwegovergang is voor verkeer afgezet want de slagbomen werken niet meer. De treinen rijden weer maar ter hoogte van Prinsenbeek moeten de treinen langzamer rijden. Om 14.00 uur start ProRail met werkzaamheden om de schade te herstellen en dan kan het spoor tussen Breda en Dordrecht tot 16.00 uur niet gebruikt worden.

Te korte bocht

Op deze spoorwegovergang gebeuren vaker ongelukken. Ook vorig jaar kwam een bestelbus met een aanhanger op het spoor terecht. De bestuurder nam toen de bocht te kort, waardoor hij vast kwam te zitten. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is.

Volgens buurtbewoner Sjak de Jong gebeuren er inderdaad vaker ongelukken. "Dit was pure pech, die auto haperde. Er is niks mis met die overgang. Het is ook vaak een menselijke fout, of eigenwijsheid." Buurtbewoner Toos Haarbosch herkent die eigenwijsheid. "Het is veilig genoeg maar als de bomen dichtgaan, proberen mensen soms nog gauw even door te rijden."

Bekeuring

Jerry Geraeds, de eigenaar van de aanhanger, vertelde donderdagochtend aan Omroep Brabant dat een vriend van hem met de aanhanger ging rijden en op het spoor belandde. "Hij zegt dat de bus in z'n versnelling bleef hangen en dat hij niet meer weg kon rijden." Zijn vriend had geen rijbewijs.

De politie laat weten dat de bestuurder een 47-jarige man is uit Breda. Hij heeft een bekeuring gekregen omdat hij zonder rijbewijs reed. Ook wordt een bloedproef gedaan om uit te wijzen of hij onder invloed was.