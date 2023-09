'Stapels geld gevonden in de slaapkamer van Frits van Eerd'

Ruim 176.000 euro aan contanten lagen in een kluis verborgen achter de deuren van de slaapkamerkast van toen nog Jumbo-topman Frits van Eerd. Ook werden stapels met bankbiljetten gevonden in een andere slaapkamer en in zijn auto, in totaal nog eens 19.000 euro. Deze vondsten deed de FIOD een jaar geleden bij de inval in het kader van een witwasonderzoek in de villa van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, zo schrijft het FD.

De krant schrijft op basis van bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek dat er in de werkplaats van het persoonlijke raceteam van Van Eerd, RTN, ook nog eens 250.000 euro aan contanten werd gevonden. Het raceteam zat destijds op het terrein van het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Opvallend is dat tussen het gevonden geld veel biljetten van vijfhonderd euro, 104 stuks, en tweehonderd euro, 253 stuks, zouden zitten. Biljetten die door deskundigen worden gezien als verdacht omdat ze in normaal betalingsverkeer amper worden gebruikt. Het is voor het eerst dat zulke gedetailleerde informatie naar buiten komt over wat er nu precies gevonden zou zijn bij de inval waarbij Van Eerd werd aangehouden.

"Geld is uiteraard niet van misdrijf afkomstig."